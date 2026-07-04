Την πρώτη επέτειο του γάμου της με τον Γκράχαμ Γουντ γιορτάζει η Χριστίνα Βραχάλη. Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, η γνωστή αθλητικογράφος θέλησε να κάνει μια τρυφερή εξομολόγηση, μοιραζόμενη τις σκέψεις και τα συναισθήματά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Να θυμίσουμε ότι οι δυο τους είχαν κάνει πολιτικό γάμο και μία ημέρα αργότερα το γιόρτασαν με τα αγαπημένα του πρόσωπα σε beach bar στους Αγίους Θεοδώρους.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή της η Χριστίνα Βραχάλη έγραψε: «Σ’ αγαπώ, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω, πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο…. Σ’ ευχαριστώ βαθιά για την όμορφη οικογένειά μας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Vrachali (@christina_vrachali)

Παράλληλα κι ο αγαπημένος της δημοσίευσε σχετικό στιγμιότυπο από τον γάμο τους γράφοντας στη λεζάντα: «Ένα χρόνο (“επίσημα”) 1+1».

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