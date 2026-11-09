Η Νένα Χρονοπούλου και ο Τάσος Μητρόπουλος γιόρτασαν, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, μια σημαντική επέτειο αφού συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την ημέρα που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων κοινής πορείας, η Νένα Χρονοπούλου θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς φίλους της. Το απόγευμα της Κυριακής ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram τρεις φωτογραφίες από τον γάμο τους, ανατρέχοντας σε εκείνη την ξεχωριστή στιγμή.

Η ανάρτησή της συνοδεύτηκε από ένα τρυφερό κείμενο, με το οποίο θέλησε να εκφράσει όσα σημαίνει για εκείνη αυτή η επέτειος.

«Σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια… Ακριβώς την ίδια ώρα… Στις 16:30. Καλεσμένοι μόνο όσοι ήταν απαραίτητοι για την τελετή. Δηλαδή ο Πάτερ Μιχάλης, ο τότε διάκος και νυν ιερέας Ιωάννης, οι άνθρωποι που είχαν τις βάρκες που μας πήγαν εκεί, ο φίλος του Τάσου, ο Κυριάκος (ο οποίος φαίνεται και στη φωτογραφία πίσω μας στη βάρκα), ο κουμπάρος μας ο Αντώνης, η φίλη και κομμώτριά μου Βικτώρια, η φίλη και make up artist Ντίνα και ο εξαίρετος φίλος, που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας ο φωτογράφος Δημήτρης Ντελής».

«Στο Κορωνήσι στο Τολό Αργολίδος, καθόλου τυχαία η ημερομηνία που επιλέξαμε 8 Νοεμβρίου, στη γιορτή των Αρχαγγέλων! Ναι καλά καταλάβατε, κανένας συγγενής. Γιατί τελικά αυτός που θέλει να είσαι καλά, φροντίζει να μη σου δημιουργεί άγχος και μάλιστα σε μία από τις ομορφότερες ημέρες της ζωής σου. Το γάμο σου πρέπει να αποφασίζεις εσύ και μόνον εσύ πώς θέλεις να τον ζήσεις. Γιατί αυτός που χαίρεται με τη χαρά σου οφείλει να σέβεται την προσωπική σου ανάγκη, το δικό σου “επιθυμώ”. Και έως εδώ για να μην πλατειάζουμε» σημειώνει στη λεζάντα η Νένα Χρονοπούλου.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νένα Χρονοπούλου-Μητροπούλου (@nena_xronopoulou)

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