Ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη, συμπλήρωσαν 16 χρόνια έγγαμου βίου, κάτι που η ίδια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα που δημοσίευσε σε story ήταν το εξής: «16 χρόνια πριν… με το Μελωδιάκη μας στην κοιλιά, αποφασίσαμε να παντρευτούμε τα δυο μας, τη μέρα γενεθλίων του άνδρα μου. Γενέθλια κι επέτειος»!

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κάθε 26 Μαρτίου γιορτάζει όλος μου ο κόσμος! Χρόνια πολλά αγάπη της ζωής μου! Να σε χαιρόμαστε! Όλες τις ζωές μου θέλω να τις ζήσω μαζί σου! Σε λατρεύω και σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Αντίστοιχα και ο Χάρης Βαρθακούρης έχει μιλήσει με τα πιο ζεστά λόγια για την σύζυγό του μέσα από συνεντεύξεις του.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες, μάλιστα, περιέγραψε την πρώτη τους γνωριμία, όπου αποκάλυψε ότι έγινε μέσα από το Facebook, καλοκαίρι του 2009, στην Πάρο: «Ήταν αποθηκευμένη στο κινητό μου ως “η γυναίκα μου” και ακόμη δεν την είχα δει από κοντά…Δεν ξέρω πώς, δεν μπορώ να θυμηθώ τη μέρα που είπα “και τώρα θα σβήσω το “Αντελίνα” και θα βάλω “η γυναίκα μου”.

«Δεν τα κάνω αυτά, τo ακούω τώρα και λέω “εγώ;”. Παρόλα αυτά το έκανα. Δεν είπα αυτή θα την παντρευτώ αλλά είπα ότι αν βρέθηκε μία γυναίκα στη ζωή μου που θα μπορούσε να μου βάλει τα δύο πόδια σε ένα πασούμι, ούτε καν παπούτσι…Βρεθήκαμε από κοντά αρχές Σεπτέμβρη και δεν έχουμε χωρίσει από τότε. Είμαστε στο 17ο έτος…».

