Καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Πέμπτης, η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για την τηλεοπτική της πορεία και το ξέσπασμά της εναντίον της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο GNTM. Όταν ρωτήθηκε, ωστόσο, για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, προτίμησε να κρατήσει σιγή ιχθύος.

Ξεκινώντας από την τηλεοπτική της εμπειρία, η ίδια είπε: «Η περίοδος της τηλεόρασης ήρθε πολύ όμορφα. Μετά την πρόταση του Νίκου Κοκλώνη και του Θέμη Μάλλη να πάω στο J2US ήρθαν πολύ όμορφα τα πράγματα μαζί με τον Τριαντάφυλλο και τη Φελίσια, κάναμε ένα Πρωινό πολύ fun. Ο Τριαντάφυλλος ήταν κύριος. Και μετά ήρθε ο ΣΚΑΪ. Εγώ πέρασα συγκλονιστικά, είμαι χαρούμενη που πέρασα από αυτό, φαινόταν ότι θα φύγω γιατί δεν ήμασταν όλοι μια αγκαλιά. Βλέπω τηλεόραση».

Και τότε ήρθε η στιγμή που… έχασε την ακοή. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος τη ρώτησε: «Τον Λάμπρο Κωνσταντάρα με την Μαλέσκου τους βλέπεις;» Η απάντηση της Μαριάντας Πιερίδη; «Παρακαλώ; Θες να πούμε ένα τραγούδι; Πάμε παρακάτω».

Στο GNTM, πάντως, ήταν πιο ξεκάθαρη: «Δεν βλέπω» είπε, για να μπει αμέσως μετά στο θέμα της Ηλιάνας. Όπως εξήγησε: «Σε μια εκπομπή καταλαβαίνω ότι αν δεν έχεις εμπειρία μπορεί κάποια συναισθήματα να τα εξωτερικεύσεις με λάθος τρόπο. Θεωρώ ότι εκείνη τη φορά έγινε κάτι τέτοιο. Την πλήρωσε η κοπέλα εκείνη, που μπορεί να μην κάνει για μοντέλο, αλλά θεωρώ ότι το χειρίστηκε λάθος. Δεν νομίζω να με πέρναγε η Ηλιάνα στο GNTM».

Το ξέσπασμα της Μαριάντας Πιερίδη είχε γίνει viral την περίοδο που η Ηλιάνα επέκρινε μοντέλο για την ηλικία του.

Η τραγουδίστρια είχε τότε πει μεταξύ άλλων: «Θέλει αυτή η γυναίκα να γίνει μοντέλο. Είναι μία κούκλα, είναι πανέμορφη, έχει εκπληκτικό σώμα, που θα το ζήλευαν και 20άρες, έχει εκπληκτικό πρόσωπο, αυτό κι αν θα το ζήλευαν και 20άρες. Τη βλέπουμε όλοι και αντικειμενικά είναι κουκλάρα. Ποιοι είμαστε εμείς για να της πούμε όχι, ότι δεν μπορεί πια, ότι έχει μεγαλώσει. Τι φάση με τον ηλικιακό ρατσισμό; Γιατί σε αυτό το πανέμορφο πλάσμα εκεί να δείξουμε όλη μας την κακία; Ότι τι, μήπως έχουμε απωθημένο. Και γιατί πρέπει να το βγάλεις πάνω σε αυτή τη γυναίκα; Σοβαρά τώρα; Και το έβλεπε και το παιδί μου αυτό το επεισόδιο; Θα το διαιωνίσουμε το εργάκι; Ντροπή».

