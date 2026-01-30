Μια απρόσμενη και άκρως διασκεδαστική συνάντηση απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν στο Nox, όπου εμφανίζονται η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος. Ο Λευτέρης Πανταζής, που βρισκόταν ανάμεσα στους θαμώνες, δεν αρνήθηκε την πρόσκληση του Ζαχαράτου να ανέβει στη σκηνή. Οι δυο τους, με τον ταλαντούχο μίμο να υποδύεται με μοναδικό τρόπο τον “Λε-Πα”, χάρισαν στο κοινό ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο που “γκρέμισε” τα social media.

Οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί το «Ωραιότερο Πλάσμα», ενώ ο Τάκης Ζαχαράτο πρόσθεσε με το δικό του χιούμορ το κομμάτι «Εμείς οι δύο να μη μιλιόμαστε» της Άννας Βίσση. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενέργεια και διασκέδαση, με το κοινό να απολαμβάνει την τέλεια… σύγχυση μεταξύ του πραγματικού Λευτέρη Πανταζή και της «διπλής» εκδοχής του.

Η εμφάνιση αυτή απέδειξε για ακόμα μια φορά τη μαγεία που δημιουργείται όταν δύο ταλαντούχοι καλλιτέχνες ενώνονται στη σκηνή, χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές στο κοινό.

