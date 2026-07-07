Τις τελευταίες μέρες viral στα social media έχει γίνει ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Όπως θα δείτε και παρακάτω ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που δεν φοβάται να τσαλακωθεί καθώς πολλές φορές τον έχουμε δει να τολμάει πράγματα, αυτή τη φορά εμφανίστηκε φορώντας ροζ περούκα ως άλλος Νίκος Καρβέλας να τραγουδάει την επιτυχία του δημιουργού με την Άννα Βίσση, Αντίστροφη Μέτρηση.

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού κατά καιρούς πιάνει το μικρόφωνο άλλοτε μόνος του, άλλοτε με την κόρη του κι άλλοτε με τον φίλο του Νίνο και τραγουδάει, αποδεικνύοντας ότι είναι έξω καρδιά και αισιόδοξος!

Δείτε το επικό βίντεο:

govastiletto.gr -Viral o Δημήτρης Γιαννακόπουλος να τραγουδά καραόκε μετά τη δύσκολη χρονιά του Παναθηναϊκού