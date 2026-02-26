Το «My Style Rocks», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα fashion reality της ελληνικής τηλεόρασης, έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στο παρελθόν, και οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ θεωρούν ότι ο κύκλος με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη θέση της παρουσιάστριας ήταν επιτυχημένος.

Η ενδεχόμενη επαναφορά του project εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του ΣΚΑΪ για ενίσχυση της ψυχαγωγικής του ζώνης με formats που έχουν ήδη δοκιμαστεί.

Σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εθεάθη τις προηγούμενες ημέρες στα γραφεία του ΣΚΑΪ και η παρουσία της εκεί δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ίδια άλλωστε έχει εξαιρετικές σχέσεις με το συγκεκριμένο κανάλι και έχει ξανακάνει κάποια ραντεβού στο παρελθόν.

Την ίδια στιγμή, έντονο είναι το παρασκήνιο και γύρω από τον Σάκη Τανιμανίδη, ο οποίος φαίνεται πως έχει στενή επαφή με τον ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομά του ακούγεται, το τελευταίο διάστημα, σε συζητήσεις εντός σταθμού για μελλοντική συνεργασία.

Μάλιστα, σε κουβέντες που έγιναν στο κανάλι, αναφέρθηκε κατά πόσο τα στούντιο στο Γαλάτσι, θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το «Dragons’ Den».

Αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι ο ΣΚΑΪ προετοιμάζει comeback στην ψυχαγωγία συγκεκριμένων format.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

