Η Μαρία Μπακοδήμου μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», λίγες εβδομάδες πριν επιστρέψει τηλεοπτικά με τον «Αδύναμο Κρίκο» στο ΟΡΕΝ.

Η γνωστή παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το νέο της βήμα, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι ως μια μεγάλη πρόκληση, αφού έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα και απαιτεί δυναμική παρουσία.

Όπως ανέφερε, θα το προσεγγίσει με χιούμορ, αλλά και με αυστηρότητα, ώστε να τιμήσει τον ρόλο της.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει αν είναι έτοιμη να δεχτεί κριτική, η Μαρία Μπακοδήμου τόνισε πως η κριτική είναι κομμάτι της ζωής από πολύ μικρή ηλικία.

«Δέχομαι κριτική από τη μέρα που γεννήθηκα», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως όλοι δέχονται σχόλια από την οικογένεια, το σχολείο, το περιβάλλον και τελικά από τα ΜΜΕ. Σύμφωνα με την παρουσιάστρια, το σημαντικό δεν είναι να την αποφεύγεις, αλλά να τη διαχειρίζεσαι σωστά.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να επιστρέψει σε μια σχολιαστική εκπομπή, η ίδια παραδέχτηκε πως δεν το έχει αποκλείσει, αλλά θεωρεί ότι σήμερα οι συνθήκες δεν ευνοούν τέτοιου είδους μορφές τηλεόρασης.

Όπως εξήγησε, το political correct και η τάση να «δικάζει» ο ένας τον άλλον έχουν κάνει το περιβάλλον πολύ συντηρητικό, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να αναπτυχθεί μια σχολιαστική εκπομπή σήμερα.

