Τη νέα σχολική χρονιά υποδέχτηκαν το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα, με το πρώτο κουδούνι να σημαίνει την επιστροφή στα θρανία. Ανάμεσα στους γονείς που συνόδευσαν τα παιδιά τους στις σχολικές αίθουσες ήταν και πολλοί εκπρόσωποι της εγχώριας σόουμπιζ.

Αρκετοί από αυτούς μοιράστηκαν στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τις σχολικές τσάντες, χαμόγελα αλλά και λόγια συγκίνησης για το ξεκίνημα της νέας περιόδου.

Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας

Τον γιο τους, Παναγιώτη-Αντώνιο, συνόδευσαν στο σχολείο η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας. Η Τζένη Μπαλατσινού απαθανάτισε τον σύζυγό της να περπατά μαζί με τον μικρό, ο οποίος κρατούσε τη σχολική του τσάντα.

«Καλή αρχή», έγραψε στο Instagram story, κάνοντας αναφορά στον Βασίλη Κικίλια. Λίγη ώρα αργότερα, εκείνος αναδημοσίευσε την ίδια οικογενειακή φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό.

Δέσποινα Καμπούρη

Διπλή ήταν η συγκίνηση για τη Δέσποινα Καμπούρη, η οποία συνόδευσε τις κόρες της στο σχολείο και δημοσίευσε δύο διαφορετικά στιγμιότυπα.

«Πεμπτάκι μου», έγραψε για τη μικρότερη κόρη της, ενώ για τη μεγαλύτερη, που ξεκινά την Α΄ Λυκείου, σχολίασε: «Πότε έγινε αυτό; Α΄ Λυκείου».

Δούκισσα Νομικού

Η Δούκισσα Νομικού φωτογράφισε τα δύο παιδιά της έτοιμα να ξεκινήσουν τη μέρα τους, φορώντας τις σχολικές στολές και τις τσάντες τους.

«Καλή σχολική χρονιά να έχουμε», έγραψε στη δημοσίευσή της.

Κατερίνα Παπουτσάκη

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η προετοιμασία και στο σπίτι της Κατερίνας Παπουτσάκη. Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε με τον γιο της στο ασανσέρ και στη συνέχεια τον απαθανάτισε να αναχωρεί με τη σχολική του τσάντα. «Let’s go», έγραψε στo στιγμιότυπο που μοιράστηκε.

Χρύσα Μιχαλοπούλου

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου φωτογραφήθηκε χαμογελαστή με τον γιο της, λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής ημέρας.

«Ξεκινήσαμε! Καλή σχολική χρονιά», έγραψε στο Instagram story που δημοσίευσε.

Παντελής Τουτουντζής

Ο Παντελής Τουτουντζής απαθανάτισε τα παιδιά του έτοιμα για το σχολείο, με τις τσάντες τους και όλα τα απαραίτητα για την επιστροφή στα θρανία.

«Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια του κόσμου», ήταν η ευχή που συνόδευσε τη φωτογραφία.

Γιάννης Βαρδής – Νατάσα Σκαφιδά

Η Νατάσα Σκαφιδά φωτογράφισε τα δύο παιδιά της οικογένειας πιασμένα χέρι-χέρι, με τις τσάντες τους στην πλάτη. Ο Γιάννης Βαρδής αναδημοσίευσε το τρυφερό στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό.

«Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια! Καλή σχολική χρονιά, αστέρια μου», ανέφερε η ανάρτηση.

Πέγκυ Ζήνα

Η Πέγκυ Ζήνα μοιράστηκε μια φωτογραφία της κόρης της, η οποία ετοιμάζεται για τη νέα της αρχή στην Α΄ Λυκείου.

«Καλή σχολική χρονιά, ζωή μου, και σε όλα τα παιδιά όλων μας», έγραψε η τραγουδίστρια, ενώ στη φωτογραφία η κόρη της αποχαιρετούσε τον αγαπημένο της σκύλο.

Σία Κοσιώνη

Μια μεγάλη αγκαλιά ανάμεσα στον γιο της και τον σκύλο της οικογένειας επέλεξε να δημοσιεύσει η Σία Κοσιώνη. «Καλή σχολική χρονιά», έγραψε η δημοσιογράφος στο τρυφερό Instagram story.

Φωτεινή Αθερίδου

Η Φωτεινή Αθερίδου απαθανάτισε τα δύο παιδιά της στον δρόμο, λίγο πριν ξεκινήσουν τη σχολική τους ημέρα, με τις τσάντες στην πλάτη.

«Καλή νέα σχολική χρονιά σε όλους», ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους.

Ελένη Χατζίδου

Η Ελένη Χατζίδου φωτογράφισε την κόρη της, Mελίτα τη στιγμή που πλησίαζε το κίτρινο σχολικό λεωφορείο.

«Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια», έγραψε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τήρησε την οικογενειακή παράδοση και φωτογραφήθηκε μαζί με τα τρία παιδιά της πριν από την αναχώρησή τους.

«Καλή σχολική χρονιά, παιδάκια μας», έγραψε στην πρώτη εικόνα, χαρακτηρίζοντας το δεύτερο στιγμιότυπο ως «Η καθιερωμένη φωτογραφία».

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