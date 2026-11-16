Ανάμεσα στους δημιουργούς στους οποίους απευθύνθηκε η Άννα Βίσση για νέα τραγούδια, μετά τη ρήξη της με τον Νίκο Καρβέλα, βρίσκεται και η Ναταλία Γερμανού. Μιλώντας στον τηλεοπτικό αέρα, η γνωστή παρουσιάστρια και στιχουργός επιβεβαίωσε τα σενάρια που τη θέλουν να δέχεται πρόταση συνεργασίας από την κορυφαία ερμηνεύτρια, όπως συνέβη και με άλλους συναδέλφους της.

«Παιδιά νομίζω ότι έχει παραγγείλει σε πολύ κόσμο. Μπορεί να είμαι μία εξ αυτών για να γράψω κάτι… είμαι και εγώ μέσα στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού, στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου. Παρόλα αυτά, δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω.

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