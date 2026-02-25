Στο κέντρο της Αθήνας συνάντησε πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός τον Ergin Ataman.

Ο 60χρονος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού σε ένα διάλειμμα από το αυξημένο του πρόγραμμα βρέθηκε στο κέντρο της πόλης και απήλαυσε τον ηλιόλουστο καιρό μαζί με τη σύζυγό του, Berna Ataman και τις δύο του κόρες από τον πρώτο του γάμο.

Ο Ergin Ataman είναι παντρεμένος με την Berna από το 2009 και μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον 16χρονο σήμερα Σαρπ, ο οποίος συνοδεύει συχνά τον πατέρα του.

Η σύζυγος του Τούρκου προπονητή, γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη το 1980, βρίσκεται συχνά στο πλευρό του άντρα της, στους αγώνες μπάσκετ στο ΟΑΚΑ και τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν η οικογένεια ντυμένη casual, απήλαυσε τη βόλτα της παρά τα αδιάκριτα βλέμματα. Τις εντυπώσεις έκλεψε θα λέγαμε η Berna Ataman με το κομψό στυλ της. Γενικότερα η σύζυγος του Τούρκου προπονητή ακολουθεί τις τάσεις της μόδας και διατηρεί ένα κομψό, μίνιμαλ στυλ που της πηγαίνει πολύ.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Ergin Ataman: Σπάνια βραδινή έξοδος με την γοητευτική σύζυγό του, Berna στα μπουζούκια