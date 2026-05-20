Ο 60χρονος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού σε ένα διάλειμμα από το αυξημένο του πρόγραμμα βρέθηκε στη Βουλιαγμένη με την οικογένειά του. Ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού επέλεξε να κάνει τα πρώτα του μπάνια στη θάλασσα μαζί με τη γυναίκα του, Berna Ataman και τον γιο τους.

Ο Ergin Ataman είναι παντρεμένος με την Berna από το 2009 και μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον 16χρονο σήμερα Σαρπ, ο οποίος συνοδεύει συχνά τον πατέρα του. Ο Ataman έχει επίσης δύο κόρες, τη Ceren και τη Gizem από τον πρώτο του γάμο.

Η Berna Ataman γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1980 και στο παρελθόν εργαζόταν ως μοντέλο. Πλέον, βρίσκεται συχνά στα γήπεδα, παρακολουθώντας αγώνες και στηρίζοντας τον σύζυγό της.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να περάσει στο Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στο Telekom Center μετά τον αποκλεισμό του από τη Βαλένθια. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Ergin Ataman είχε αναφέρει για τους πράσινους ότι: «Είμαι ικανοποιημένος γιατί δεν είναι εύκολο μετά από τη μεγάλη απογοήτευσή μας που χάσαμε το Final Four και οι παίκτες μου προετοιμάστηκαν σωματικά για να παίξουν ένα παιχνίδι σε λιγότερο από 48 ώρες.

Δεν είναι εύκολο όταν χάνεις το 5ο ματς, ενώ είχες κερδίσει τα 2 πρώτα παιχνίδια και μετά χάνεις 3 στη σειρά. Είμαστε στεναχωρημένοι. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στους οπαδούς μας, αλλά έτσι είναι η ζωή κι αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό κάποιες φορές. Όμως φέτος δεν θα είμαστε στο Final Four και το πιο στενάχωρο είναι ότι το Final Four είναι στην έδρα μας. Αλλά έτσι είναι η ζωή».

Φωτογραφίες: NDP photo agency

