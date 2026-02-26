Η πρώην σύντροφος του Eric Dane προχώρησε σε μια γενναιόδωρη κίνηση, δωρίζοντας 10.000 δολάρια στην καμπάνια που δημιουργήθηκε για τη στήριξη των δύο κορών του μετά τον θάνατό του.

Η Priya Jain, με την οποία ο ηθοποιός διατηρούσε σχέση για περίπου έναν χρόνο – έχοντας έρθει πιο κοντά τον Νοέμβριο του 2024 – συνέβαλε στο GoFundMe που ξεκίνησαν φίλοι της οικογένειας, με δικαιούχο την πρώην σύζυγό του, Rebecca Gayheart.

Σύμφωνα με το Us Weekly, η καμπάνια έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 450.000 δολάρια, με αρχικό στόχο τις 500.000.

Ανάμεσα σε όσους προσέφεραν οικονομική βοήθεια είναι ο δημιουργός της σειράς Euphoria, Sam Levinson, ο οποίος δώρισε 27.000 δολάρια, καθώς και η Halle Berry με 20.000 δολάρια.

Ο Eric Dane, ιδιαίτερα γνωστός από τις σειρές Grey’s Anatomy και Euphoria, είχε αποκαλύψει δημόσια τη διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) τον Απρίλιο του 2025 και έφυγε από τη ζωή δέκα μήνες αργότερα, σε ηλικία 53 ετών.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του με συγκινητική ανακοίνωση, αναφέροντας πως έδωσε γενναία μάχη με την ασθένεια, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και τις δύο κόρες του, που αποτελούσαν το κέντρο της ζωής του.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας για την ALS, επιδιώκοντας να συμβάλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη νόσο.

Eric Dane’s ex-girlfriend Priya Jain has donated $10,000 to the late actor’s GoFundMe fundraiser. https://t.co/beVQb1tYWp — Us Weekly (@usweekly) February 25, 2026

Eric Dane’s ex-girlfriend Priya Jain has donated $10,000 to the late actor’s GoFundMe fundraiser. https://t.co/beVQb1tYWp — Us Weekly (@usweekly) February 25, 2026

Govastiletto.gr – Katherine Heigl: Ραγίζει καρδιές το τελευταίο «αντίο» της στον Eric Dane – «Τόσος πόνος και θλίψη!»