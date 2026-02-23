Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που ο Eric Dane, ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς του Netflix, Grey’s Anatomy, έφυγε από τη ζωή έπειτα από 10 μήνες μάχης με τη νόσο ALS. Η σύντροφός του, Janell Shirtcliff, έκανε την πρώτη της ανάρτηση για το θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού του Χόλιγουντ, προκειμένου να τον αποχαιρετήσει.

Η Janell Shirtcliff έκανε μια σειρά από αναρτήσεις στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, όπου ανέβασε κοινές στιγμές τους, ωστόσο χωρίς να γράψει κάποιο κείμενο, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους:

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Ιούνιο του 2025, στην πρεμιέρα της σειράς Countdown. Ωστόσο, διατηρούσαν σχέση για αρκετά χρόνια, με τους δυο τους να ζουν τον έρωτά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ο ηθοποιός παρέμεινε νομικά παντρεμένος με την Rebecca Gayheart, παρά το χωρισμό τους το 2018. Μάλιστα, με την σύζυγό του έχει αποκτήσει δύο παιδιά, δύο κόρες που τους είχε μεγάλη αδυναμία.

govastiletto.gr – Grey’s Anatomy – Eric Dane: Διαγνώστηκε με τη νόσο του Stephen Hawking