Η Εριέττα Κούρκουλου συμμετείχε σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου, στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, μαζί με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη και τους δύο γιους τους, τον Νικόλα και τον Λέων.

Η ίδια μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή από τη σημερινή ημέρα μέσα από τα social media, κοινοποιώντας μια φωτογραφία στο Instagram Story της. Στο στιγμιότυπο, η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρων Βασιλειάδης φαίνονται να περπατούν στο δρόμο της διοργάνωσης, κρατώντας στην αγκαλιά τους τα δύο παιδιά τους.

Η Εριέττα Κούρκουλου έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για τον αθλητισμό και ένα υγιεινό τρόπο ζωής, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που επιλέγει να συμμετέχει σε αθλητικές δράσεις και διοργανώσεις, κι όπως έχει εξομολογηθεί, η αγαπημένη της στιγμή μέσα στη μέρα είναι όταν πηγαίνει για τρέξιμο με τον σύζυγό της.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, η στιγμή είχε έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, αφού οι μικροί Νικόλας και Λέων ήταν εκεί για να συνοδεύσουν τους γονείς τους.

