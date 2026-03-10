Η Εριέττα Κούρκουλου προχώρησε, το πρωί της Τρίτης 10 Μαρτίου, σε μια δημόσια έκκληση, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η επιχειρηματίας, γνωστή για τη φιλοζωική και φιλανθρωπική δράση της, αποκάλυψε μέσα από την ανάρτησή της ότι υπάρχουν περίπου 50 Έλληνες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι, μαζί με τα κατοικίδιά τους, και δε μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα μας, αφού οι πτήσεις επαναπατρισμού που πραγματοποιούνται, δε δέχονται ζώα.

Η Εριέττα Κούρκουλου απευθύνεται, στην ανάρτησή της, κυρίως σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ προκειμένου να αναδείξουν το θέμα και να βρεθεί μία λύση.

«Καλημέρα σε όλους. Ξέρω ότι αυτό το προφίλ αφορά κυρίως τη δουλειά μου και το beauty, σήμερα όμως θέλω να μοιραστώ κάτι διαφορετικό, αλλά πολύ σημαντικό μαζί σας που, δυστυχώς, από όσο γνωρίζω, δεν έχει επικοινωνηθεί καθόλου στα ΜΜΕ μέχρι στιγμής.

Περίπου 50 Έλληνες, μέσα σε αυτούς κι ένας δικός μου άνθρωπος, αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι, μαζί με τα κατοικίδιά τους, γιατί οι ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ που πραγματοποιούνται ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ. Η μόνη λύση που τους προτείνουν, προκειμένου να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι να αφήσουν τα κατοικίδιά τους εκεί, και να φύγουν.

Ξέρω ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που με ακολουθούν εδώ, υπάρχουν δημοσιογράφοι, άνθρωποι από ΜΜΕ και πολλοί που έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τέτοια θέματα.

Σας παρακαλώ, αν ανήκετε σε αυτούς, διαβάστε προσεκτικά τα επόμενα stories. Αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος να αναδειχθεί ή να βοηθηθεί αυτή η κατάσταση, θα το εκτιμούσα πραγματικά πολύ. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειάζεστε, ή για να σας φέρω σε επαφή, στείλτε μου DM», αναφέρει στην ανάρτησή της η Εριέττα Κούρκουλου.

govastiletto.gr – Εριέττα Κούρκουλου: Έτρεξε στον Ημιμαραθώνιο με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη και τα δύο παιδιά τους