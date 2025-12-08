Η Εριέττα Κούρκουλου απόλαυσε μια οικογενειακή Κυριακή μαζί με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη, και τον γιο τους, Νίκο.

Το ζευγάρι βρέθηκε σε ένα όμορφα στολισμένο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ενώ η Εριέττα μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα από τη μέρα με τους διαδικτυακούς της φίλους: ένα από το γιορτινό τραπέζι και ένα από την έξοδό τους, όπου οι τρεις τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι.

Ο Νίκος, ο πρωτότοκος γιος τους, ήρθε στη ζωή το 2022, ενώ η οικογένεια μεγάλωσε ξανά το 2024 με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.

Η τρυφερότητα και η ζεστασιά που αποπνέει η φωτογραφία επιβεβαιώνουν τον δεσμό που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

Govastiletto.gr – Σοκάρει η Εριέττα Κούρκουλου: «Στο παρελθόν με κακοποίησε άνθρωπος, αλλά τότε δεν έδωσα ιδιαίτερη βάση»