Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση απάντησε, μέσα από το πρόσφατο q&a που πραγματοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, στα ερωτήματα που της έθεσαν οι θαυμαστές της.

Η ιδρύτρια του «Save a Greek Stray» δέχτηκε πολλές ερωτήσεις σε σχέση με την οικογενειακή ζωή της με τον αγαπημένο της Βύρωνα Βασιλειάδη και τα δύο της αγόρια, Νικόλα και Λέοντα. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να γνωρίσουν καλύτερα την καθημερινότητα και τις αγαπημένες της συνήθειες, οι followers της θέλησαν, μεταξύ άλλων, να μάθουν ποια είναι η δική της μικρή απόλαυση μέσα στη μέρα.

«Το τρέξιμο με τον άντρα μου και το πρωινό μου κουλούρι», ήταν η απάντηση της Εριέττας Κούρκουλου, η οποία ανέδειξε για άλλη μια φορά τη σημασία που έχουν οι μικρές καθημερινές στιγμές στη ζωή μας, ιδιαίτερα μάλιστα όταν σε αυτές έχουμε δίπλα μας τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Μάλιστα, η απάντησή της συνοδεύτηκε από ένα στιγμιότυπο της καθημερινής της άσκησης με το σύζυγό της, με τον οποίο λατρεύουν από κοινού την άθληση, και την επαφή με τη φύση.

