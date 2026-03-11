Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Βασίλη Κιοσσέ με τίτλο «Ενσυναίσθηση. Ακούγοντας με την καρδιά», η οποία πραγματοποιήθηκε σε γνωστό πολυκατάστημα στο κέντρο της Αθήνας.

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Kind Things – Ethical Investor μίλησε για το περιεχόμενο του βιβλίου και τα μηνύματα που επιχειρεί να μεταδώσει, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης στις ανθρώπινες σχέσεις και στην καθημερινή επικοινωνία.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο συγγραφέας Βασίλης Κιοσσές, με τον οποίο συζήτησαν για την έμπνευση πίσω από το βιβλίο, αλλά και για τη σημασία της ουσιαστικής ακρόασης και κατανόησης στη σύγχρονη κοινωνία.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο συγγραφικό έργο.

Φυσικά από το πλευρό της Εριέττας Κούρκουλου δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύζυγός της, Βύρωνας Βασιλειάδης, ο οποίος πάντα τη στηρίζει και στέκεται αθόρυβα στο πλευρό της.

Βύρων Βασιλειάδης

