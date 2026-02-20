Με μια εξομολογητική διάθεση, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μίλησε για το τέλος του The Birth Center, παραδεχόμενη ότι το κλείσιμο αποτελεί για την ίδια μια προσωπική αποτυχία. Η ιδρύτρια εξήγησε πως, παρά τις προσπάθειες, το μοντέλο αποδείχθηκε οικονομικά μη βιώσιμο υπό τις παρούσες συνθήκες στην Ελλάδα.

Το πρώτο ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα, που εγκαινιάστηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, αποτελούσε ένα προσωπικό στοίχημα ζωής για την ίδια. Ήταν ένα όραμα που δούλευε για χρόνια, σε συνεργασία με τη μαία Κατερίνα Γεωργακούλα, και είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις τόσο στον ιατρικό κόσμο όσο και στην κοινή γνώμη.

Μέσα από Q&A στο Instagram, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση ρωτήθηκε ευθέως τι οδήγησε στο κλείσιμο.

Η ίδια απάντησε: «Πολλοί παράγοντες με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση – κυρίως οικονομικοί αλλά όχι μόνο. Εύχομαι σύντομα να έχω νεότερα σχετικά! Σίγουρα δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για εμένα».

Παρότι δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, είναι σαφές ότι το εγχείρημα δεν κατάφερε να σταθεί βιώσιμο μέσα στις παρούσες συνθήκες. Και αυτό, όπως παραδέχτηκε, ήταν ένα βαρύ πλήγμα.

