Ένα φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο όμορφες οικογενειακές στιγμές από τον Οκτώβριο μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram η Εριέττα Κούρκουλου. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις δημοσιεύσεις έχουν οι δύο γιοι της, Νίκος και Λέων, οι οποίοι φαίνονται να χαίρονται το παιχνίδι στη φύση και τις οικογενειακές εξορμήσεις.

Μεταξύ των προορισμών που επισκέφθηκαν ξεχωρίζουν τα Ιωάννινα, με την ίδια να ποζάρει με φόντο τη γραφική λίμνη. Τοπία γεμάτα φθινοπωρινά χρώματα, σοκάκια και βόλτες στη φύση συνθέτουν μια εικόνα ηρεμίας και θαλπωρής, την οποία η Εριέττα Κούρκουλου συνόδευσε λιτά με τη λεζάντα “October“.

Η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρωνας Βασιλειάδης παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2020 στη Μύκονο και έχουν αποκτήσει δύο γιους. Ο πρωτότοκος Νίκος γεννήθηκε το 2022, ενώ ο μικρότερος Λέων ήρθε στον κόσμο το 2024.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @livewithlove_erietta

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