Εριέττα Κούρκουλου: Οικογενειακές στιγμές με τον σύζυγό της, Βύρων Βασιλειάδη και τα παιδιά τους

Η Εριέττα Κούρκουλου ανέβασε ένα νέο κολάζ φωτογραφιών στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους της μια γεύση από την καθημερινότητά της κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

Στις εικόνες που επέλεξε να μοιραστεί, πρωταγωνιστούν οι οικογενειακές στιγμές με τον Βύρωνα Βασιλειάδη και τα παιδιά τους, στιγμές χαλάρωσης στη φύση, παιχνίδια στο νερό, αλλά και μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας.