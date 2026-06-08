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Εριέττα Κούρκουλου: Οικογενειακές στιγμές με τον σύζυγό της, Βύρων Βασιλειάδη και τα παιδιά τους

Μια γεύση από την καθημερινότητά της κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου
Βασίλης Κοντζεδάκης
08.06.2026 | 15:30 UPD:08.06.2026, 15:41
Εριέττα Κούρκουλου: Οικογενειακές στιγμές με τον σύζυγό της, Βύρων Βασιλειάδη και τα παιδιά τους

Η Εριέττα Κούρκουλου ανέβασε ένα νέο κολάζ φωτογραφιών στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους της μια γεύση από την καθημερινότητά της κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

Στις εικόνες που επέλεξε να μοιραστεί, πρωταγωνιστούν οι οικογενειακές στιγμές με τον Βύρωνα Βασιλειάδη και τα παιδιά τους, στιγμές χαλάρωσης στη φύση, παιχνίδια στο νερό, αλλά και μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας.

Παράλληλα, δεν έλειψαν τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον μικρό της γιο, τα οποία ξεχώρισαν ανάμεσα στις φωτογραφίες της ανάρτησης.

Με τη φράση «First week of June», η Εριέττα Κούρκουλου συνόψισε τις όμορφες στιγμές που έζησε τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού, αποτυπώνοντας εικόνες γεμάτες οικογένεια, ξεγνοιασιά και αγαπημένα πρόσωπα.

 

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