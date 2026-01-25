Η Εριέττα Κούρκουλου είχε αποφασίσει να απέχει λίγο από τα social media, με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram να είναι την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Η ίδια όμως επέστρεψε και είχε ένα πολύ σημαντικό λόγο, μιας και θέλησε να μοιραστεί κάποια λόγια αγάπης για το σύζυγό της, Βύρων Βασιλειάδη.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή επιχειρηματίας μοιράστηκε κάποιες κοινές φωτογραφίες τους, τις οποίες είτε τις έχουμε δει, είτε τις βλέπουμε για πρώτη φορά και έγραψε κάποια συγκινητικά λόγια.

«8 χρόνια από τότε που το εγώ έγινε εμείς. Οκτώ χρόνια από την ημέρα που ξεκίνησε το δικό μας “για πάντα”. Άλλοι τότε, άλλοι σήμερα, όμως το χαμόγελο που συνοδεύει την δική σου σκέψη πάντα επιμένει, όπως και η αγάπη μου και ο θαυμασμός μου για εσένα. Ταξίδια, φιλοδοξίες, όνειρα, δύο παιδιά και ένα σπίτι που ποτέ δεν είχε για εμάς διεύθυνση. Ένα σπίτι που βρήκαμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Οκτώ χρόνια τώρα σε συνεχόμενη κίνηση κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μια περιπέτεια που δεν φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Σε ευχαριστώ για αυτό. Για την φούσκα που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε σε έναν αφιλόξενο κόσμο. Για την έμπνευση που μου δίνεις και τον άνθρωπο στον οποίο εξελίσσομαι ούσα δίπλα σου. Έρχονται δύσκολες, όμορφες, σημαντικές και ασήμαντες ημέρες, όμως όσες ξεκινούν με ένα τρέξιμο κ ένα κουλούρι και τελειώνουν με ένα εξαντλημένο “Σ´αγαπώ” σε ένα κρεβάτι όπου πλέον μας χωρίζουν δύο μικροί άνθρωποι, εγώ θα είμαι εντάξει – όχι απλά εντάξει, θα είμαι ευτυχισμένη!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή της:

