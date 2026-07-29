Την έκτη επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν στις 28 Ιουλίου η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρωνας Βασιλειάδης. Με αφορμή τη σημαντική αυτή μέρα, η ίδια προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχώρισαν αδημοσίευτα στιγμιότυπα από τον ρομαντικό γάμο τους στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2020, όταν το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου δίπλα στο κύμα.

Στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε επίσης φωτογραφίες από κοινές τους στιγμές στην παραλία, όπου μια μεγάλη καρδιά ήταν ζωγραφισμένη στην άμμο, συνοδευόμενη από τη φράση «Let it be». Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, η λεζάντα «6 years and counting» αποτύπωνε με απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο τη διαδρομή που έχουν διανύσει μαζί και την αισιοδοξία με την οποία κοιτούν το μέλλον.

Το ζευγάρι συνεχίζει να μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμές από την κοινή του ζωή, δείχνοντας πως, έξι χρόνια μετά τον γάμο του, η αγάπη και η συντροφικότητα παραμένουν η βάση της σχέσης τους.

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