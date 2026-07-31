Ένα σύντομο διάλειμμα μόνο για τους δυο τους έκαναν η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρωνας Βασιλειάδης, ταξιδεύοντας μέχρι τα Κουφονήσια. Αφήνοντας για λίγο πίσω τους τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τη φροντίδα των παιδιών, το ζευγάρι απόλαυσε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης στο κυκλαδίτικο νησί.

Η ίδια μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram όμορφα στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, μεταφέροντας την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στους ακολούθους της.

«Εγώ και εσύ. Το ωραιότερο νησί του κόσμου (προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί έχουν αρχίσει τα διώροφα και τα πεντάστερα από αυτούς που δεν σέβονται τίποτα). Και με βροχή πάντως η ομορφιά του παραμένει ίδια εάν όχι μεγαλύτερη», έγραψε στην ανάρτησή της η Εριέττα Κούρκουλου.

Η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρωνας Βασιλειάδης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και διακριτικά ζευγάρια της ελληνικής δημόσιας ζωής.

Από τον γάμο τους μέχρι σήμερα έχουν δημιουργήσει τη δική τους όμορφη οικογένεια, αποκτώντας δύο γιους, ενώ συχνά μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένεια και τις κοινές τους αξίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @livewithlove_erietta

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