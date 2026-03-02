Ξέσπασε η Εριέττα Κούρκουλου κατά της “τοξικότητας” του διαδικτύου. Με αφορμή τα ειρωνικά σχόλια για τους Έλληνες που βρέθηκαν στη δίνη του πολέμου στο Ντουμπάι, η ακτιβίστρια και επιχειρηματίας στηλίτευσε τη χαιρεκακία ορισμένων χρηστών, τονίζοντας πως ο φόβος για τη ζωή δεν γνωρίζει οικονομική τάξη ή προορισμό.

Συγκεκριμένα, η ίδια τόνισε ότι η ιδιότητα ή η έλλειψη ενημέρωσης για την γενοκτονία της Γάζας δεν δικαιολογεί το γεγονός ότι η ζωή τους τίθενται σε κίνδυνο ή ότι τους «αξίζει» να χάσουν τη ζωή τους. Μάλιστα, η Εριέττα Κούρκουλου δημοσίευσε και κάποια από τα σχόλια που την απογοήτευσαν, δείχνοντας την αγανάκτησή της με το θέμα.

«Διάβαζα ευχές και τα λόγια συμπαράστασης ανθρώπων από άλλες χώρες για τους συνανθρώπους τους που βρίσκονται σε έμμεσο ή άμεσο κίνδυνο και λυπήθηκα για την δική μας κατάντια!» έγραψε αρχικά η Εριέττα Κούρκουλου.

«Ναι μπορεί πολλοί να μην ασχολήθηκαν με την Γενοκτονία στην Γάζα. Ναι μπορεί να βρίσκονται “στον κόσμο τους” μέχρι που τους χτύπησε την πόρτα “το πρόβλημα”. Όμως άλλο να διαφωνούμε με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον κόσμο κάποιοι συνάνθρωποί μας και άλλο να τους κοροϊδεύουμε σε μία δύσκολη στιγμή ή να τους ευχόμαστε πράγματα που δεν θα ευχόμασταν στον χειρότερό μας εχθρό. Το εάν κάποιος είναι influencer, DJ, πλούσιος, φτωχός, ενημερωμένος ή ανίδεος, δεν καθορίζει την αξία της εμπειρίας του, πόσο μάλλον της ζωής του. Πολύ λυπάμαι για την νοοτροπία που βασιλεύει στην χώρα μας και δυστυχώς μόνο πάνω μας θα γυρίσει όλο αυτό» έγραψε στη συνέχεια.

govastiletto.gr -Εριέττα Κούρκουλου: Μιλάει ανοιχτά για τους λόγους που έκλεισε το Birth Center – «Ήταν κυρίως οικονομικοί»