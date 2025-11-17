Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Εριέττα Μανούρη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», αλλά και για την πορεία της στο Θέατρο.

Αναφερόμενη στον ρόλο της Άσπας, εξήγησε ότι προσπαθεί να δει την ανθρώπινη πλευρά του χαρακτήρα και να κατανοήσει τα τραύματα που κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά της.

Όπως τόνισε, ο σκηνοθέτης Στάμος Τσάμης την προσέγγισε με τέτοιο τρόπο, που δεν μπορούσε να αρνηθεί τον ρόλο, ο οποίος θα δείξει και δύσκολες πτυχές, όπως η επιλόχειος κατάθλιψη και η απιστία.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός μίλησε για τις «φρικτές» ερωτήσεις σχετικά με το πότε μια γυναίκα θα γίνει μητέρα, τονίζοντας: «Δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει μία γυναίκα. Κάποιες είναι από πάντα έτοιμες να γίνουν μητέρες, άλλες θα το αποφασίσουν μαζί με τον άνθρωπο που θα είναι μαζί. Εγώ ανήκω σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία».

Τέλος, αναφέρθηκε στην αγάπη της για το Θέατρο: «Νιώθω τρομερά ελεύθερη στη σκηνή, πιο πολύ κι από το σπίτι μου. Είτε παίζω σε 100 άτομα είτε σε 3.000, βάζω ψυχή στην παράσταση».