Σοκ και θρήνος επικρατεί με την είδηση ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή, έπειτα από 10 μήνες μάχης με τη νόσο ALS. Η εικόνα του το τελευταίο διάστημα δεν είχε καμία σχέση με τον ηθοποιό που γνωρίσαμε μέσα από ταινίες και σειρές του, ενώ προς το τέλος είχε χάσει μέχρι και την ομιλία του, ενώ ήταν καθηλωμένος σε αμαξίδιο.

Φίλοι του ξεκίνησαν μια καμπάνια GoFundMe, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα και να δοθούν στις δύο ανήλικες κόρες του, που ήταν η μεγαλύτερη αδυναμία του. Όπως είχε πει σε συνέντευξή του, ο ίδιος είχε χάσει τον πατέρα του σε πολύ μικρή ηλικία και δεν ήθελε να συμβεί το ίδιο και με εκείνον, για αυτό «πάλευε» να παραμείνει όσο μπορεί στο πλευρό των παιδιών του. Όμως, τελικά δεν τα κατάφερε.

Φίλοι του ξεκίνησαν καμπάνια στο GoFundMe για την 15χρονη Μπίλι και την 14χρονη Τζόρτζια, που απέκτησε με την Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, με στόχο να συγκεντρωθούν 250.000 δολάρια.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε την απώλεια του Έρικ Ντέιν, ύστερα από μια σκληρή μάχη με την ALS, αφήνοντας πίσω τη devoted σύζυγό του, Ρεμπέκα, και τις δύο έφηβες κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του.

Μετά τη διάγνωσή του, ο Έρικ έγινε παθιασμένος εκπρόσωπος της κοινότητας της ALS, χρησιμοποιώντας τη φωνή και την πλατφόρμα του για να στηρίξει άλλους ασθενείς και να προωθήσει τη μεγαλύτερη ενημέρωση. Ακόμη κι όταν η υγεία του επιδεινωνόταν, παρέμεινε βαθιά αφοσιωμένος στο να βοηθά όσους αντιμετώπιζαν την ίδια καταστροφική ασθένεια. Καθώς η νόσος του εξελίχθηκε πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, οι φίλοι του ενώθηκαν για να δημιουργήσουν αυτή τη σελίδα GoFundMe, ώστε να στηρίξουν τα κορίτσια του και τις μελλοντικές τους ανάγκες.

Κάθε συνεισφορά, ανεξαρτήτως ποσού, θα βοηθήσει να υπάρξει σταθερότητα σε αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο και στο μέλλον για τις υπέροχες κόρες του Έρικ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν συγκεντρωθεί περίπου 128.000 χιλιάδες δολάρια.

govastiletto.gr – «Να παλεύετε μέχρι την τελευταία σας ανάσα» – Τα τελευταία λόγια του Έρικ Ντέιν στις δύο κόρες του