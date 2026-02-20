Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Έρικ Ντέιν. Ο πρωταγωνιστής των επιτυχιών “Grey’s Anatomy” και “Euphoria” έδωσε μια σκληρή αλλά αξιοπρεπή μάχη με τη νόσο ALS από τον Απρίλιο του 2025. Έφυγε περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο τόσο στην υποκριτική όσο και στην ευαισθητοποίηση για τη συγκεκριμένη ασθένεια.

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το περασμένο φθινόπωρο στη σειρά Brilliant Minds, όπου υποδύθηκε έναν πυροσβέστη που πάσχει από ALS. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημιουργού της σειράς, Μάικλ Γκράσι, ο Έρικ Ντέιν είχε εκφράσει ο ίδιος την επιθυμία να συμμετάσχει στην παραγωγή, καθώς ήταν θαυμαστής της.

Τέλη Οκτωβρίου είχαν έρθει στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες με τον Έρικ Ντέιν καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο ηθοποιός είχε απαθανατιστεί κατά τη διάρκεια συνάντησης με την εν διαστάσει σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.

Φωτογραφίες και βίντεο που είχε εξασφαλίσει η Daily Mail έδειχναν τον Ντέιν εμφανώς καταβεβλημένο, την ώρα που έβγαινε από εστιατόριο στο Χόλιγουντ, συνοδευόμενος από την 54χρονη ηθοποιό και μία από τις κόρες τους. Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα είχαν δημοσιοποιηθεί λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη εμφάνιση του ηθοποιού σε αναπηρικό αμαξίδιο, στο αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον.

Frail Eric Dane, 52, struggles in wheelchair amid ALS battle as he reunites with estranged wife Rebecca Gayheart https://t.co/kRSUoDU3Gd — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 31, 2025

Η ανακοίνωση της διάγνωσής του με ALS

Τον Απρίλιο του 2025, ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει δημοσίως ότι είχε διαγνωστεί με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, μια νευροεκφυλιστική νόσο που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και οδηγεί σε σταδιακή απώλεια μυϊκού ελέγχου. Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο του 2025 στην εκπομπή «Good Morning America» είχε αναφερθεί στα πρώτα συμπτώματα που παρατήρησε, περιγράφοντας την αδυναμία στο δεξί του χέρι και τη σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης.

Τους τελευταίους μήνες, η υγεία του παρουσίασε επιδείνωση, με δημόσιες εμφανίσεις που αποτύπωναν τη δυσκολία στην κίνηση και την ομιλία. Παρά τις σωματικές συνέπειες της νόσου, παρέμεινε ενεργός επαγγελματικά και υποστήριξε δημόσια την ανάγκη ενημέρωσης και έρευνας για την ALS.

Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, της Μπίλι και της Τζόρτζια. Σύμφωνα με την οικογένειά του, έφυγε έχοντας στο πλευρό του την εν διαστάσει σύζυγό του και τις κόρες του, οι οποίες, όπως ανέφεραν, «ήταν το κέντρο του κόσμου του».

