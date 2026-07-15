Ο Erling Haaland και η σύντροφός του, Isabella Haugseng Johansen, έδωσαν το «παρών» στην Ταορμίνα της Ιταλίας για την επίδειξη Alta Sartoria του οίκου Dolce & Gabbana.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψό, τραβώντας τα βλέμματα κατά την άφιξή του στην εκδήλωση.

Η Isabella Haugseng Johansen εντυπωσίασε με την κομψή εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα μάξι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ που ανέδειξε το διαχρονικό της στιλ.

Ο Erling Haaland, από την πλευρά του, εμφανίστηκε με δημιουργία σε λευκούς και μπεζ τόνους, την οποία συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας ένα κομψό και σύγχρονο look.

Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στους φωτογράφους, θυμίζοντας κινηματογραφικό δίδυμο του Hollywood, και τράβηξε τα βλέμματα στην εκδήλωση.

Οι εμφανίσεις τους σχολιάστηκαν ιδιαίτερα θετικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επαινούν τη χημεία και το αψεγάδιαστο στιλ τους.

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Λίγο πριν πάρουν τις θέσεις τους στο fashion show, το ζευγάρι συνομίλησε με τον Ιταλό ηθοποιό και μοντέλο Michele Morrone, δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Ο ιταλός ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram με τον γνωστό ποδοσφαιριστή και η ανάρτηση έκανε αμέσως τον γύρο του κόσμου.

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Η Irina Shayk και ο Michele Morrone πρωταγωνίστησαν στην καμπάνια για το νέο άρωμα του οίκου Dolce & Gabbana πριν ένα μήνα & εντυπωσίασαν το κοινό με αυτή τη συνεργασία.

Τη σκηνοθεσία της καμπάνιας υπογράφει ο Gordon Von Steiner, ο οποίος μεταφέρει την ιστορία στους γραφικούς δρόμους της Νάπολης.

Με φόντο τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα ιστορικά κτίρια και τη θέα στον κόλπο της πόλης, η ταινία αφηγείται μια αγάπη που επιλέγεται καθημερινά, καλλιεργείται και βιώνεται με αυθεντικότητα.

Οι δυο τους αποτυπώνουν έναν δεσμό που βασίζεται στη γοητεία, τη συντροφικότητα και τη συναισθηματική ένταση, αναδεικνύοντας το μήνυμα του νέου αρώματος: να βάζεις την καρδιά πάνω από όλα.

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Με φόντο τη μαγευτική Σικελία, η βραδιά συνδύασε υψηλή ραπτική, διεθνείς προσωπικότητες και τη διαχρονική αισθητική του ιταλικού οίκου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική λάμψη της Alta Sartoria.

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