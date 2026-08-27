Μια απρόσμενη εξέλιξη αναγκάζει τον Eros Ramazzotti να κάνει ένα διάλειμμα από την παγκόσμια περιοδεία του «Una Storia Importante».

Ο 62χρονος Ιταλός τραγουδιστής υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα των εμφανίσεών του.

Ο ίδιος θέλησε να ενημερώσει τους θαυμαστές του, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως η επέμβαση εξελίχθηκε πολύ καλά και πως πλέον βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης.

Ωστόσο, η επιστροφή του στη σκηνή δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι γιατροί του έχουν συστήσει ένα αυστηρό πρόγραμμα αποθεραπείας, το οποίο απαιτεί χρόνο και δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει στις πρόβες και στις συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί για το 2026.

Έτσι, οι ζωντανές εμφανίσεις του μεταφέρονται για το 2027, με τον Eros Ramazzotti να ζητά από το κοινό του υπομονή μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει και πάλι στη σκηνή.

Govastiletto.gr – Eros Ramazzotti: Στη Μύκονο ο Ιταλός τραγουδιστής