Η Antigoni (Αντιγόνη Buxton) είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026, με το τραγούδι «Jalla» να αποτελεί ήδη ένα από τα μεγάλα φαβορί των Eurofans.

Η νεαρή τραγουδίστρια είναι σε σχέση με τον Ελληνοαμερικανό Άγγελο Γεωργιάδη. Ο σύντροφός της ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Εκεί διατηρεί ένα ελληνικό εστιατόριο με γύρο, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στον χώρο των live εμφανίσεων Ελλήνων καλλιτεχνών στην Αμερική. Μάλιστα, έχει συνεργαστεί και με γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η Antigoni έχει ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κάποιες κοινές τους φωτογραφίες όπου δείχνουν full in love. Μάλιστα, ο αγαπημένος ταξίδεψε μέχρι την Ελλάδα έτσι ώστε να τη δει να ερμηνεύει στον Β΄ Ημιτελικό της Eurovision το κομμάτι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision.

govastiletto.gr -Antigoni – Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Κύπρου ερμήνευσε το Jalla στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece