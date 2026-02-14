Η Δάφνη Καραβοκύρη την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», στον ΣΚΑΪ, και μίλησε για την επαγγελματική της διαδρομή, αλλά και για την προσωπική της ζωή, σε μια συνέντευξη που τα είχε όλα.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος την υποδέχτηκε στο Late Night Show του, με την ίδια να μιλάει για την καριέρα της αρχικά. «Εμένα η καψούρα μου είναι οι ειδήσεις. Ξεκίνησα με το Vice, το οποίο ήταν βαρβάτη, σκληρή δημοσιογραφία. Το Vice ήταν ερευνητική δημοσιογραφία, μάχιμη. Έμεινε αυτό το μικρόβιο και είναι μες στο αίμα μου, στο DNA μου. Θα ήθελα να κάνω μια ειδησεογραφική εκπομπή, όχι ειδήσεις ακριβώς. Δηλαδή και Δελτίο Ειδήσεων θα έλεγα, είναι καψούρα. Έλεγα το Δελτίο Ειδήσεων στον ΑΝΤ1», αποκάλυψε.

Μιλώντας για το ντοκιμαντέρ που τη σημάδεψε, περιέγραψε τις στιγμές που έζησε με αστέγους στην Αθήνα: «Όταν έκανα για το Vice το ντοκιμαντέρ με τους άστεγους στην Αθήνα, θυμάμαι να περνάω μερόνυχτα μαζί τους γιατί ήθελα να είμαι εκεί. Ήθελα να είμαι κομμάτι της ζωής τους, να δω πως μπορώ να τους βοηθήσω. Εκτός δουλειάς, εκτός ντοκιμαντέρ. Μάλιστα, τότε, είχε γυρίσει η μητέρα μου και μου είχε πει πως “νομίζω ότι δεν έχεις το στομάχι για να το κάνεις”. Με έβλεπε κάθε μέρα που γυρνούσα και έκλαιγα, “θα φανεί” της είπα».

Κάπου εκεί, η κουβέντα πήγε στα προσωπικά και η Δάφνη Καραβοκύρη δεν μάσησε τα λόγια της. «Θες να τον πάρεις ένα τηλέφωνο; Κοίταξε να δεις, είμαι καλά! Θα σου πω το κλισέ. Είμαι ερωτευμένη, τύπου το βρακί μου σε μια τσάντα και φεύγουμε. Μπορούμε να πάμε να σου δείξω το πορτμπαγκάζ, είναι μια μικρή γκαρνταρόμπα μέσα. Είμαστε τόσο όσο πρέπει, για να λέμε ότι είμαστε καλά».

Για το ενδεχόμενο γάμου, η ίδια απάντησε με ωριμότητα: «Τον γάμο τον θεωρώ πολύ τιμητική κατάσταση. Το να σου κάνει ο άλλος πρόταση είναι ό,τι πιο τιμητικό υπάρχει. Γιατί σημαίνει ότι, από όλους και από όλες εκεί έξω, επιλέγουμε ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις πια έναν άνθρωπο όσο μεγαλώνεις, επειδή ξέρεις ποιος είσαι, τι θες και τι δεν θες. Είναι δύσκολο να συγχρωτιστείς με κάποιον άλλο. Μου αρέσει το “Για πάντα”».

