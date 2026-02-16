Η Dua Lipa δεν έκρυψε τον έρωτά της για τον Callum Turner, στέλνοντάς του δημόσια ευχές για τα 36α γενέθλιά του μέσα από τα social media.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, γεμάτες τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.

Στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά στο για πάντα μου», κάνοντας τους θαυμαστές της να μιλούν για μια ιδιαίτερα σοβαρή σχέση.

Λίγες ώρες αργότερα, προχώρησε και σε δεύτερη ανάρτηση με τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας πως γιόρτασαν μαζί και την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Βερολίνο.

Το ζευγάρι βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Rosebush Pruning», τραβώντας τα βλέμματα με την κοινή του εμφάνιση.

Η σχέση τους φαίνεται να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο, με τη Dua Lipa να μην διστάζει πλέον να μοιράζεται δημόσια την ευτυχία της.

