Μια σύντομη απόδραση στο Άμστερνταμ στάθηκε αφορμή για να αποκαλυφθεί η νέα σελίδα στην προσωπική ζωή της Tiphaine Auziere. Η 42χρονη δικηγόρος και κόρη της Brigitte Macron εθεάθη σε ιδιαίτερα τρυφερά στιγμιότυπα με τον 22χρονο φοιτητή και λάτρη των θαλάσσιων σπορ, Αντουάν Λεκόμτ, φουντώνοντας τις φήμες στα γαλλικά μέσα για έναν θερινό έρωτα.

Αν και το νεότερο παιδί της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας από τον γάμο της με τον Αντρέ-Λουί Οζιέρ συνήθιζε να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το σχετικό βίντεο από την Ολλανδία επιβεβαιώνει τη νέα της σχέση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @antoine.lcmte

Η αποκάλυψη του έρωτα

Ο Αντουάν Λεκόμτ μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από τις 48 ώρες που πέρασε με την Tiphaine Auziere στο Άμστερνταμ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «48h in dam with Madam».

Το ζευγάρι φέρεται να έφτασε στην Ολλανδία με ένα ειδικά διαμορφωμένο βαν και να έμεινε στο Faralda Hotel, ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο που έχει δημιουργηθεί μέσα σε παλιά λιμενική γερανογέφυρα ύψους περίπου 50 μέτρων, στην περιοχή των ναυπηγείων NDSM. Στο βίντεο καταγράφονται στιγμές από τις βόλτες τους στην πόλη, επισκέψεις σε εκθέσεις και κοινές δραστηριότητες, με την οικειότητα μεταξύ τους να γίνεται εμφανής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mission kiteboarding (@mission_kiteboarding)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mission kiteboarding (@mission_kiteboarding)

Η γνωριμία στο Λε Τουκέ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tiphaine Auziere (@tiphaineauziere)

Η γνωριμία τους έγινε το καλοκαίρι στο Λε Τουκέ, το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο της βόρειας Γαλλίας με το οποίο η οικογένεια Macron διατηρεί στενούς δεσμούς.

Ο 22χρονος εργαζόταν εκεί ως εκπαιδευτής θαλάσσιων σπορ και φέρεται να ανέλαβε να μυήσει την Tiphaine Auziere στο e-foil, μια ηλεκτρική σανίδα που κινείται πάνω από την επιφάνεια του νερού. Τα μαθήματα έφεραν τους δυο τους πιο κοντά και, όπως υποστήριξε πρόσωπο από το περιβάλλον της 42χρονης στο περιοδικό Gala, η χημεία ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

«Η έλξη μεταξύ τους ήταν άμεση. Έχουν πολλά κοινά. Αγαπούν το Λε Τουκέ και την αδρεναλίνη, αλλά και τα ταξίδια και την επιχειρηματικότητα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @antoine.lcmte

Παρά τη διαφορά των 20 ετών, οι δυο τους φαίνεται ότι ανακάλυψαν αρκετά κοινά ενδιαφέροντα. Εκτός από τα ταξίδια και τα θαλάσσια σπορ, μοιράζονται και την αγάπη τους για τη δημιουργία νέων επαγγελματικών σχεδίων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tiphaine Auziere (@tiphaineauziere)

Ποιος είναι ο 22χρονος Αντουάν Λεκόμτ

Ο Αντουάν Λεκόμτ κατάγεται από τη Λιλ και σπουδάζει στη Neoma Business School, μία από τις γνωστές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων της Γαλλίας. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη κάνει τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα, ιδρύοντας τη Mission Kiteboarding, μια γαλλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό εξοπλισμού για kitesurfing.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες και βίντεο από τις αθλητικές του δραστηριότητες, ενώ παρουσιάζεται ως άνθρωπος που αγαπά την περιπέτεια, τα ταξίδια και τις έντονες εμπειρίες.

Τον έχει ήδη γνωρίσει στα παιδιά της

Η Tiphaine Auziere φέρεται να έχει ήδη παρουσιάσει τον Αντουάν στα δύο παιδιά της, τη 12χρονη Ελίζ και τον 10χρονο Ορέλ.

Τα παιδιά της προέρχονται από τη μακροχρόνια σχέση της με τον γιατρό Αντουάν Σοτό, με τον οποίο είχε υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης το 2010. Το ζευγάρι ακολούθησε χωριστούς δρόμους τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από περίπου 15 χρόνια κοινής πορείας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tiphaine Auziere (@tiphaineauziere)

Η αντίδραση της Brigitte Macron

Η Brigitte Macron φέρεται να έχει αντιμετωπίσει θετικά τη νέα σχέση της κόρης της. Παρά τα σχόλια που αναμένεται να προκαλέσει η διαφορά ηλικίας, άνθρωπος από το περιβάλλον της πρώτης κυρίας της Γαλλίας υποστήριξε ότι εκείνη ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ευτυχία της κόρης της.

govastiletto.gr – Brigitte Macron: Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας σε ρόλο DJ – Βίντεο