Η 23χρονη Παολίνα Ζογλοπίτη, η κόρη της Πάολα, φαίνεται πως διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις της στα social media, η νεαρή φαίνεται να είναι ερωτευμένη, έχοντας βρει τον άνθρωπο που της έχει κλέψει την καρδιά.

Οι δυο τους περνούν αρκετό χρόνο μαζί, πραγματοποιώντας κοινές εξορμήσεις και ταξίδια, ενώ η σχέση τους δείχνει να εξελίσσεται σταθερά.

Αφορμή για τα δημοσιεύματα στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στον λογαριασμό της στο TikTok. Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι απολαμβάνει ένα ρομαντικό δείπνο δίπλα στη θάλασσα στη Χαλκιδική, σε μια χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Η Παολίνα επιλέγει να κρατά γενικά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή, ωστόσο μέσα από τις αναρτήσεις της δεν κρύβει πως διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της και τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.

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