Η Μαίρη Βυτινάρος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, και αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι είναι ερωτευμένη και βρίσκεται σε σχέση.

Μάλιστα, η ίδια δήλωσε ότι συγκατοικεί με τον αγαπημένο της.

«Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Είμαι ερωτευμένη, το λέω πρώτη φορά, είμαι σε σχέση. Μένουμε μαζί. Είναι πολύ φρέσκο για να σκεφτώ τον γάμο, αλλά θα δούμε», είπε χαρακτηριστικά η Μαίρη Βυτινάρος, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχέση της είναι ακόμη πολύ πρόσφατη για να κάνει σχέδια γάμου.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Μαίρη Βυτινάρος: Καλοκαιρινές διακοπές στη Σύρο