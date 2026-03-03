Ήταν 1995 όταν ο Τόλης Βοσκόπουλος γνώρισε την Άντζελα Γκερέκου και ερωτεύτηκαν δυνατά. Στις 2 Αυγούστου του 1996 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Κέρκυρα και πέντε χρόνια μετά το 2001 στον κόσμο ήρθε η κόρη τους, Μαρία.

Ο πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού δεν σταματούσε να δείχνει την αγάπη που είχε για την μονάκριβη κόρη του που όταν ήρθε στον κόσμο τους γέμισε ευτυχία. Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές τους ήταν πατέρας και κόρη είχαν τραγουδήσει μαζί.

Σε μια από τις συναυλίες του είχε ερμηνεύσει για χάρη της Μαρίας Βοσκοπούλου, που επίσης σιγοτραγουδούσε, το «Λουλουδάκι μου», που, όπως φαίνεται, είχε μια ιδιαίτερη σημασία για εκείνους.

Ήταν Ιούλιος του 2021 όταν η Μαρία έχασε τον πατέρα της. Μαζί με την μητέρα της όμως, κατάφεραν να πατήσουν στα πόδια τους και να προχωρήσουν μπροστά έχοντας πάντα τις πιο όμορφες αναμνήσεις από εκείνον.

Οι αναρτήσεις που έχει κάνει για τον μπαμπά της είναι πολύ συγκινητικές και πάντα γράφει για εκείνον τα πιο συγκινητικά λόγια.

Η Μαρία Βοσκοπούλου σήμερα είναι 25 χρόνων και ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της στον χώρο της υποκριτικής, έχοντας ήδη συστηθεί στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά της ΕΡΤ «Τα καλύτερά μας χρόνια» αν και σπούδασε επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις.

Η Άντζελα Γκερέκου έχει δηλώσει για εκείνη: «Η κορούλα μου, μού απαγορεύει να μιλάω για εκείνη, όπως κάθε παιδί που σέβεται τον εαυτό του. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για το παιδί μου και για όλα τα παιδιά, που προσπαθούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα».

Από την αρχή της καριέρας της στην υποκριτική, η Μαρία Βοσκοπούλου έδειξε ότι για εκείνη η απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική δεν ήταν αποτέλεσμα της οικογένειάς της, αλλά μάλλον περισσότερο μια εσωτερική ανάγκη που η ίδια είχε.

Προσωπική της ζωή

Διατηρώντας διαχρονικά μια συνεπή και σοβαρή στάση απέναντι στα Μέσα, επέλεξε συνειδητά να προτάσσει το καλλιτεχνικό της έργο έναντι της προσωπικής της διαδρομής. Για την ίδια, η αναγνώριση οφείλει να πηγάζει αποκλειστικά από την επαγγελματική της πορεία, κρατώντας την ιδιωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ακριβώς επειδή η διακριτικότητα αποτελεί το σήμα κατατεθέν της, η απόφασή της να κάνει την εξαίρεση προκάλεσε αληθινή αίσθηση. Οι ακόλουθοί της στα social media βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν αντίκρισαν μια σπάνια ανάρτηση: μια φωτογραφία με τον άνθρωπο που της έχει κλέψει την καρδιά. Αν και το όνομά του παρέμεινε επτασφράγιστο μυστικό, η λεζάντα με την κόκκινη καρδιά και το “ματάκι” ήταν αρκετή για να φανερώσει την απόλυτη ευτυχία που βιώνει.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα του συντρόφου της αλλά ούτε και με τι ασχολείται. Όπως μπορούμε να δούμε όμως είναι ένας αρκετά γοητευτικός και ψηλός άντρας.

Το διαμέρισμα με θέα την Ακρόπολη

Η Μαρία Βοσκοπούλου είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram και στο παρελθόν έχει δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους το σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για ένα διαμέρισμα που βλέπει την Ακρόπολη.

