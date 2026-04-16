Η Μαρίνα Σταυράκη περνάει μια από τις πιο όμορφες και φωτεινές φάσεις της, αφού βρίσκεται στο πλευρό της ο γοητευτικός, ισχυρός επιχειρηματίας, Bulent Ozkan Tunca από την Τουρκία.

Άνθρωπος με έντονη προσωπικότητα, επιχειρηματική δραστηριότητα και διεθνή αέρα, ο Μπουλέντ Οζκάν είναι πατέρας δύο παιδιών και, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, είναι ένας άνδρας που συνδυάζει δυναμισμό με απίστευτη ευγένεια που εντυπωσιάζει. Λατρεύει την Ελλάδα, την καλή ζωή και τη διασκέδαση, ενώ το αγαπημένο στέκι του είναι η κοσμοπολίτικη Astir Marina της Βουλιαγμένης Βουλιαγμένης. Συχνά θα τον συναντήσει κανείς και στο Bagatelle Athens, όπου απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας με αγαπημένα του πρόσωπα.

Οι Έλληνες φίλοι του τον αποκαλούν χαρακτηριστικά «ο νέος Αντζούν», παραλληλίζοντάς τον με τον Acun Ilıcalı, λόγω της έντονης παρουσίας του στον επιχειρηματικό και κοινωνικό κύκλο.

Ένας έρωτας που ξεκίνησε απρόσμενα

Η γνωριμία του ζευγαριού μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφική σκηνή. Όλα ξεκίνησαν σε μια χαλαρή βραδινή έξοδο στο γνωστό Sea Satin, όπου και οι δύο βρέθηκαν καλεσμένοι στην ίδια παρέα και κανείς δεν περίμενε πώς θα κατέληγε η βραδιά.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, η χημεία μεταξύ τους ήταν εμφανής. Η βραδιά κύλησε με γέλια, μουσική, καλό φαγητό και χορό, με τη Μαρίνα Σταυράκη να εντυπωσιάζει με τη ζωντάνια και τη θετική της ενέργεια. Από εκείνο το βράδυ, οι δυο τους φαίνεται πως δεν χώρισαν ξανά.

Πάσχα στην Πάρο: Οι πρώτες κοινές διακοπές

Το πρώτο τους μεγάλο ταξίδι ως ζευγάρι έγινε την περίοδο του Πάσχα, με προορισμό την κοσμοπολίτικη Πάρο.

Μαζί με την κοινή τους παρέα, πέρασαν μια εβδομάδα γεμάτη χαλάρωση, διασκέδαση και όμορφες στιγμές. Η ίδια η Μαρίνα μάλιστα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στα social media, δείχνοντας χωρίς δισταγμό την ευτυχία της και τη νέα της σχέση.

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, ο Μπουλέντ είναι ένας ιδιαίτερα ευγενικός και περιποιητικός άνδρας, με χιούμορ και θετική ενέργεια. Ένας αληθινός gentleman, που ξέρει να κάνει τη γυναίκα δίπλα του να νιώθει ξεχωριστή και ο ίδιος να αποτελεί την «ψυχή» της παρέας.

Ένα ζευγάρι που τραβά τα βλέμματα

Όσοι τους συνάντησαν στην Πάρο, μιλούν για ένα απόλυτα ταιριαστό ζευγάρι που δεν περνούσε απαρατήρητο στα σοκάκια του νησιού και στη κυριολεξία όλα τα βλέμματα ήταν καρφωμένα πάνω τους καθώς οι δυο τους, αποτέλεσαν ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια που κυκλοφορούσαν το Πάσχα στο νησί. Η Μαρίνα Σταυράκη έδειχνε πιο λαμπερή και ανανεωμένη από ποτέ, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή, χωρίς να δίνει σημασία στα αδιάκριτα βλέμματα.

Με τη γνωστή της αγάπη για τη ζωή, τη διασκέδαση και τις όμορφες στιγμές με φίλους, φαίνεται πως έχει βρει έναν άνθρωπο που της ταιριάζει απόλυτα και την κάνει ευτυχισμένη.

Και αν κρίνουμε από τις πρώτες τους εμφανίσεις, αυτή η νέα σχέση, έχει όλα τα στοιχεία για να μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα.

Πηγή: magdasnews.gr

