Παρά την απόφασή της τα τελευταία χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ και να προστατεύει τα προσωπικά της από τις κάμερες, η Σίσσυ Χρηστίδου φαίνεται πως είναι ξανά ερωτευμένη, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή αυτής της νέας και όμορφης φάσης στη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που βρίσκεται στο πλευρό της τους τελευταίους μήνες ακούει στο όνομα Στέφανος Νεδέλκος.

Πρόκειται για έναν 35χρονο γοητευτικό και δραστήριο επιχειρηματία με τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα, ο οποίος διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου, μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και ακόμα δύο φίλες της ανέβασε μία φωτογραφία από το μαγαζί του αγαπημένου της, επισημαίνοντάς τον.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι δυο τους είχαν απολαύσει ξέγνοιαστες στιγμές σε Ιταλία και Πάτμο.

Σε συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, τον Δεκέμβριο του 2025, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε παραδεχτεί σχετικά με το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης: «Αν δεν φτάσει μία σχέση στα παιδιά μου, δεν μπορώ να την επικοινωνήσω στο podcast, στην τηλεόραση, σε μία συνέντευξη. Κατάλαβες; Για να φτάσει κάτι στα παιδιά μου θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό. Να έχω αποφασίσει ότι θα είναι σύντροφος ένας άνθρωπος στη ζωή μου. Δεν ξέρω κι αν υπάρχει χώρος για να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ συντηρητική, το παραδέχομαι».

Λίγα λόγια για τον Στέφανο Νεδέλκο

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο επιχειρηματίας αποκαλύπτει την αγάπη του για τα ταξίδια, τη θάλασσα και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Συχνά μοιράζεται φωτογραφίες από εξορμήσεις σε ελληνικούς και διεθνείς προορισμούς και στιγμές από αθλητικές δραστηριότητες και βόλτες του. Ακόμα, είναι λάτρης της ομάδας του Ολυμπιακού.

Το θέμα για τον νέο σύντροφο της Σίσσυς Χρηστίδου ανέδειξε αρχικά ο Νίκος Γεωργιάδης για την Huffingtopost.

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