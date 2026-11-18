Ο Χάρης Ρώμας, το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο, καθώς έχει δημιουργήσει μια σταθερή σχέση και πλέον συγκατοικεί με τον έρωτά του.

Ο Χάρης Ρώμας δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι πολλές φορές η δημόσια έκφραση της προσωπικής ευτυχίας αντιμετωπίζεται με αρνητικά σχόλια, εξαιτίας των δυσκολιών που βιώνει η κοινωνία.

«Προσωπικά είμαι πολύ καλά, αλλά στοχοποιείται το καλά. Αν τολμήσεις να το πεις αυτό, σου λένε “από πού κι ως πού είσαι καλά όταν ο κόσμος πεινάει και υποφέρει;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως υπάρχει ένας νέος άνθρωπος στη ζωή του, ο οποίος τον κάνει ευτυχισμένο, εξηγώντας ότι για εκείνον μια ουσιαστική σχέση δεν βασίζεται αποκλειστικά στη σωματική έλξη, αλλά και στην αμοιβαία στήριξη.

«Μα για να είσαι υγιής και καλά, πρέπει να υπάρχει κάτι στη ζωή σου. Υπάρχει κάτι καινούργιο στη ζωή μου. Πάντα αυτό σε κάνει χαρούμενο. Εκτός της φυσικής έλξης, η σωματική έλξη πρέπει να υπάρχει και η αλληλοστήριξη. Ξέρω ότι γέρνω σε έναν ώμο και ξέρω ότι θα είναι εκεί για εμένα. Τώρα δεν είμαι καθόλου ανοιχτός στο φλερτ», εξομολογήθηκε.

Ο Χάρης Ρώμας προχώρησε σε μια ακόμη προσωπική αποκάλυψη, καθώς επιβεβαίωσε πως πλέον συγκατοικεί με τη σχέση του. Όπως εξήγησε, οι δυο τους μοιράζονται το σπίτι, τη φροντίδα της γάτας τους και όλες τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας, έχοντας δημιουργήσει μια κοινή ζωή.

«Συμβιώνω με τη σχέση μου, μοιραζόμαστε το σπίτι, τη γάτα, την καθημερινότητα, όλα αυτά. Από τότε που είχα παντρευτεί -μπορεί να μην πέτυχε ο γάμος μου- έχω μάθει να συμβιώνω, είμαι καλός στη συμβίωση», δήλωσε ο Χάρης Ρώμας.

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