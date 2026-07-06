Ερωτευμένος ο Χρίστος Κούγιας: Η βραδινή έξοδος με την καλλονή σύντροφό του, Κατερίνα Κακλαμάνου

Ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλέξη Κούγια, ο Χρίστος Κούγιας συνεχίζει να προχωρά τη ζωή του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ο γιος του αείμνηστου ποινικολόγου και της Εύης Βατίδου πραγματοποίησε μια βραδινή έξοδο, από την οποία μοιράστηκε όμορφα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς φίλους του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανέβασε, ξεχωρίζει εκείνη στην οποία ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στην πολυαγαπημένη του αδελφή, Μάιρα, με την οποία διατηρεί ένα ιδιαίτερα στενό δεσμό. Τα δύο αδέλφια έχουν έρθει ακόμη πιο κοντά μετά τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν τους τελευταίους μήνες, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα.

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες, ο Χρίστος Κούγιας απαθανατίζεται μαζί με φίλους του, απολαμβάνοντας τη βραδινή τους έξοδο, ενώ δεν έλειψε και μια πιο τρυφερή εικόνα, στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τη σύντροφό του. Οι δυο τους δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, με το στιγμιότυπο να μαρτυρά ότι η σχέση τους πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.

Παράλληλα, ο Χρίστος και η Μάιρα Κούγια έχουν αναλάβει σημαντικές ευθύνες μετά την απώλεια του πατέρα τους. Εκτός από τα νέα επιχειρηματικά τους βήματα, με τη δραστηριοποίησή τους στο χώρο των πολυτελών καταλυμάτων σε Μύκονο και Παρνασσό, τα δύο αδέλφια συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία του ιστορικού δικηγορικού γραφείου που δημιούργησε ο Αλέξης Κούγιας, τιμώντας με αυτό τον τρόπο την πολυετή επαγγελματική του πορεία.

Παρά τις μεγάλες αλλαγές που έφερε στη ζωή τους ο χαμός του πατέρα τους, ο Χρίστος και η Μάιρα δείχνουν να προχωρούν μπροστά με δύναμη, παραμένοντας ενωμένοι τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, έχοντας πάντα ο ένας τον άλλον στο πλευρό του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Kougias (@ckougias)

govastiletto.gr – Χρίστος Κούγιας: Αδυνατισμένος και ανανεωμένος ένα χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα του