Ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» τον γνωστό επιχειρηματία σε άκρως τρυφερά τετ-α-τετ και παθιασμένα φιλιά με τη νέα του σύντροφο, την εντυπωσιακή Χρύσα Μαργαρώνη. Μετά το τέλος της πολυσυζητημένης σχέσης του με την Εύη Ιωαννίδου, ο Ίνο Φάις έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή. Ωστόσο, ο νέος αυτός έρωτας φαίνεται πως του έχει πάρει ολοκληρωτικά τα μυαλά και πλέον δεν κρύβεται από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι εθεάθη να διασκεδάζει στο Κέντρο Αθηνών, όπου ο ένας δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από τον άλλον. Αν και δεν έχει γίνει γνωστό για την ώρα το πως γνωρίστηκαν, ούτε φυσικά το πόσο καιρό είναι μαζί, οι δυο τους φαίνεται να απολαμβάνουν αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

Η 24χρονη Χρύσα Μαργαρώνη είναι ένα γοητευτικό κορίτσι με καταγωγή από την Κρήτη και τα τελευταία χρόνια έχει μετακομίσει στην Αθήνα μιας και σπουδάζει στο Πάντειο δημοσιογραφία. Έζησε για τρία χρόνια στην Κύπρο λόγω του ότι η μητέρα της μετατέθηκε εκεί γιατί είναι αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ενώ ο πατέρας της έχει καταστήματα στα Χανιά. Ασχολήθηκε με το βόλεϊ και το Beach Volley και είχε παίξει μάλιστα και σε τοπική ομάδα Χανίων.

Να θυμίσουμε ο Ίνο Φάις είχε σχέση περίπου τρία χρόνια με το μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα από το GNTM, την Εύη Ιωαννίδου.

Μετά από πολλά on – off οι δυο τους χώρισαν οριστικά τον Νοέμβριο του 2023.

Άνθρωπος που τους έζησε ανέφερε πως το βασικό εμπόδιο στη σχέση της Εύης Ιωαννίδου και του Ίνο Φάις υπήρξε από την αρχή της γνωριμίας τους η απόσταση καθώς εκείνος ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Αθήνα, ενώ εκείνη έχει ως βάση της τη Θεσσαλονίκη.

