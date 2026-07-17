Ο Κοσμάς Κουμιανός φαίνεται πως έχει γυρίσει οριστικά σελίδα στην προσωπική του ζωή, αφήνοντας πίσω του τον χωρισμό από την Ανθή Σαλαγκούδη. Ο επιτυχημένος φωτογράφος είναι ξανά ερωτευμένος και απολαμβάνει μια πολύ όμορφη καθημερινότητα στο πλευρό μιας γυναίκας που δεν έχει σχέση με τα φώτα της δημοσιότητας, κρατώντας χαμηλούς τόνους.

Να θυμίσουμε ο χωρισμός του από τη δημοσιογράφο, ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας, έγινε γνωστό στα τέλη του περασμένου έτους, παρότι το ζευγάρι είχε τραβήξει χωριστούς δρόμους ήδη από το φθινόπωρο. Κανείς από τους δύο δεν θέλησε να μιλήσει δημόσια για τους λόγους που οδήγησαν στη διάλυση της σχέσης τους, η οποία μέχρι τότε έμοιαζε να εξελίσσεται ιδανικά.

Πριν από την Ανθή Σαλαγκούδη, ο φωτογράφος είχε ζήσει έναν μεγάλο έρωτα με τη Δάφνη Καραβοκύρη. Οι δυο τους είχαν φτάσει μέχρι τον αρραβώνα, με τον ίδιο να της κάνει πρόταση γάμου το 2020 και τον γάμο τους να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2021. Ωστόσο, τα σχέδια δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και λίγο αργότερα ακολούθησε ο οριστικός χωρισμός τους.

Ο νέος έρωτας στη ζωή του

Εδώ και μερικούς μήνες ο Κοσμάς Κουμιανός είναι ξανά ερωτευμένος και η γυναίκα που του έκλεψε την καρδιά είναι η Μαρίνα Παρτσινέβελου, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη επικοινωνίας σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της νότιας Πελοποννήσου.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή του τον περασμένο Μάρτιο στα Tasty Awards του περιοδικού Esquire και έκτοτε οι δυο τους δεν κρύβουν ότι είναι μαζί. Πρόσφατα απαθανατίστηκαν χέρι-χέρι λίγο πριν από την επίσημη προβολή της ταινίας «Οδύσσεια» στα Village Cinemas του The Mall Athens, ενώ όσοι τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για μια σχέση που εξελίσσεται ήρεμα και διακριτικά.

govastiletto.gr -Χώρισαν η Ανθή Σαλαγκούδη και ο Κοσμάς Κουμιανός ύστερα από 2 χρόνια σχέσης!