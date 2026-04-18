Ερωτευμένος ο Νίκος Μισίρης: Βρίσκεται σε σχέση με καλλονή μετεωρολόγο – Δείτε φωτογραφίες

Στη ζωή του Νίκου Μισίρη έχει ανοίξει ένα νέο και ιδιαίτερα τρυφερό κεφάλαιο, καθώς βρίσκεται σε σχέση με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη. Η σχέση τους, που μετρά περίπου ενάμιση χρόνο, έχει ήδη περάσει σε πιο προχωρημένο στάδιο, με το ζευγάρι να μένει κάτω από την ίδια στέγη τους τελευταίους μήνες.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, που έχει περάσει από τον Alpha και συμμετέχει πλέον τηλεοπτικά στην εκπομπή του ANT1 «Σαββατοκύριακο Παρέα», δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τη σύντροφό του. Αντίθετα, επιλέγει συχνά να εκφράζει δημόσια το θαυμασμό του μέσα από τα social media, πρόσφατα με ένα story, στο οποίο την αποκαλεί «νεράιδα της αυγής».

Η σχέση τους έχει ήδη γίνει αντικείμενο σχολιασμού και εντός τηλεοπτικών πλατό, με τους συνεργάτες του να μην αφήνουν ασχολίαστο το νέο του ειδύλλιο, ενώ φυσικά δεν έλειψαν τα πειράγματα. Παρόλα αυτά, το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει την κοινή του καθημερινότητα, με τον Νίκο Μισίρη να ανεβάζει φωτογραφία μαζί της.

Οι δυο τους έχουν προχωρήσει ήδη σε συγκατοίκηση, γεγονός που δείχνει ότι η σχέση τους έχει αποκτήσει σταθερές βάσεις και προοπτική εξέλιξης. Παρά το γεγονός ότι κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, το περιβάλλον τους αναφέρει ότι δεν αποκλείεται να κάνουν ακόμη πιο σοβαρό βήμα μέσα στο καλοκαίρι.

Η κοινή τους καθημερινότητα, η ισχυρή σύνδεση που έχουν αναπτύξει και η σταθερότητα στη σχέση τους, δείχνουν πάντως ότι σε κάθε περίπτωση έχουν θέσει ισχυρές βάσεις για ένα μέλλον μαζί.