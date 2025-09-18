Ο Θέμης Αδαμαντίδης συμμετείχε στη χθεσινή συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την απώλεια του «σερ» του ελληνικού τραγουδιού.
