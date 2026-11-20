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Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανέδειξε τη σημασία που έχει η συντροφικότητα στη ζωή του, εκφράζοντας τη χαρά του που έχει βρει αυτό που θεωρεί απαραίτητο.
Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου , απαντώντας σε ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή, αλλά και για την επαφή του με τα social media.
Αναφερόμενος στις προσωπικές του σχέσεις, ο Θοδωρής Μαραντίνης εξήγησε ότι θεωρεί σημαντική την ύπαρξη ενός συντρόφου, ενώ αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο έχει βρει αυτό που αναζητούσε. Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε: «Η συντροφικότητα είναι απαραίτητη για κάθε άνθρωπο, ιδίως όσο μεγαλώνει, είναι κάτι που επιδιώκω και χαίρομαι που το έχω βρει».
Ο τραγουδιστής μίλησε και για τη σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι επιλέγει να μην εκτίθεται στα αρνητικά σχόλια και να περιορίζει το χρόνο που αφιερώνει σε αυτά: «Αποφεύγω να διαβάζω αρνητικά σχόλια στα social media, αλλά και τα social γενικότερα γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή γίνονται τοξικά και σε αποπροσανατολίζουν από τον σκοπό σου. Προσπαθώ να ασχολούμαι τόσο όσο».
Δείτε το βίντεο:
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