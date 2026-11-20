Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανέδειξε τη σημασία που έχει η συντροφικότητα στη ζωή του, εκφράζοντας τη χαρά του που έχει βρει αυτό που θεωρεί απαραίτητο.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου , απαντώντας σε ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή, αλλά και για την επαφή του με τα social media.

Αναφερόμενος στις προσωπικές του σχέσεις, ο Θοδωρής Μαραντίνης εξήγησε ότι θεωρεί σημαντική την ύπαρξη ενός συντρόφου, ενώ αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο έχει βρει αυτό που αναζητούσε. Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε: «Η συντροφικότητα είναι απαραίτητη για κάθε άνθρωπο, ιδίως όσο μεγαλώνει, είναι κάτι που επιδιώκω και χαίρομαι που το έχω βρει».