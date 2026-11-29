Μια ιδιαίτερα φωτεινή και δημιουργική περίοδο διανύει αυτό το διάστημα ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, Ερωτόκριτος Κυμιωνής, καθώς, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, άνοιξε ξανά το κεφάλαιο του έρωτα στη ζωή του.

Η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του είναι η Γωγώ Πρεκετέ, ιδρύτρια και CEO του Healing Network.

Η πρώτη κοινή, επίσημη εμφάνιση

Το ζευγάρι επέλεξε τον χώρο της μόδας για να πραγματοποιήσει την πρώτη του κοινή, επίσημη εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας τη σχέση του.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν μαζί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο fashion show του Λάκη Γαβαλά με τίτλο «Το Βουλκανιζατέρ», στο πλαίσιο της 38ης Athens Fashion Week – μια βραδιά με διπλό συμβολισμό, καθώς ο Ερωτόκριτος Κυμιωνής συμμετείχε ενεργά στο show, έχοντας τη σύντροφό του στο πλευρό του να τον στηρίζει σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Η γνωριμία και η κοινή τους πορεία

Η σχέση του ζευγαριού φαίνεται να βασίζεται σε βαθιά πνευματική σύνδεση και κοινές ανησυχίες γύρω από την προσωπική εξέλιξη και την αυτογνωσία. Η Γωγώ Πρεκετέ δραστηριοποιείται στον χώρο της ολιστικής υγείας και της πνευματικής αυτογνωσίας, έχοντας δημιουργήσει τη μέθοδο «Δεἰμιουργῶ®» και το εκπαιδευτικό-θεραπευτικό δίκτυο Healing Network.

Πέρα από την προσωπική τους ζωή, οι δρόμοι τους έχουν συναντηθεί και δημιουργικά. Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις ως εισηγητές και καθοδηγητές σε βιωματικές συναντήσεις αυτογνωσίας, δείχνοντας πως μοιράζονται το ίδιο όραμα για την ανθρώπινη επαφή και την εσωτερική ισορροπία.

Τα νέα επαγγελματικά του βήματα

Η ανανέωση στην προσωπική ζωή του Ερωτόκριτου Κυμιωνή συμβαδίζει με έντονη δημιουργικότητα στα επαγγελματικά του.

Ο σχεδιαστής εγκαινίασε πρόσφατα το νέο του vidcast με τίτλο «Όταν ήμουν παιδί», όπου υποδέχεται επώνυμους καλεσμένους σε συζητήσεις που εστιάζουν στις παιδικές αναμνήσεις, τις ρίζες και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την πορεία τους.

Παράλληλα, ο Ερωτόκριτος Κυμιωνής προετοιμάζεται πυρετωδώς για το επόμενο μεγάλο ραντεβού της μόδας.

Τον Ιανουάριο του 2027 (23-25 Ιανουαρίου) θα συμμετάσχει στην καθιερωμένη Έκθεση «Γάμος & Βάπτιση» στο MEC Παιανίας, όπου και θα παρουσιάσει τις νέες του δημιουργίες.

Με ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ευτυχία, την πνευματική αναζήτηση και τη δημιουργία, ο Ερωτόκριτος Κυμιωνής δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο αυτή τη νέα σελίδα της ζωής του.

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