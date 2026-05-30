Ερωτευμένος ξανά ο Σάββας Γκέντσογλου! Αυτή είναι η καλλονή σύντροφος του πρώην ποδοσφαιριστή

Ο Σάββας Γκέντσογλου φαίνεται ότι, 8 χρόνια μετά το χωρισμό του με την Αγγελική Ηλιάδη, έχει προχωρήσει στη ζωή του με νέα σύντροφο, με τον ίδιο μάλιστα να δημοσιεύει για πρώτη φορά μια κοινή φωτογραφία με τη νέα του σύντροφο. Ο ίδιος φαίνεται πιο ερωτευμένος από ποτέ, απολαμβάνοντας αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής του.

Ο πρώην επαγγελματίας διεθνής ποδοσφαιριστής διατηρούσε δεσμό με τη γνωστή τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη για περίπου 5 χρόνια, από το 2013, ενώ το 2014 ήρθε στη ζωή ο γιος τους. Βασίλης. Ωστόσο, το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους το 2018 και μέχρι σήμερα διατηρούν καλές και τυπικές σχέσεις, προκειμένου να μεγαλώσουν μαζί το γιο τους.

Ο Σάββας Γκέντσογλου ανέβασε χθες, Παρασκευή 29 Μαΐου, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, μια κοινή φωτογραφία με την κούκλα γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του, με τους δυο τους να δείχνουν μεγάλη οικειότητα. Αυτή η κίνηση αποδεικνύει ότι η σχέση τους έχει πάει ένα βήμα παραπάνω, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι βλέπουν σοβαρά ο ένας την παρουσία στη ζωή του άλλου.

Μπορεί η ταυτότητα της καλλονής ξανθιάς που έχει κλέψει την καρδιά του Σάββα Γκέντσογλου να παραμένει άγνωστη, ωστόσο ο ίδιος δείχνει ότι δεν έχει καμία διάθεση να κρύψει την ευτυχία του, ενώ με αυτό τον τρόπο επισημοποιεί τον έρωτά τους.

