Με μεγάλη επιτυχία, και εξαιρετικά υψηλή προσέλευση, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 1/12 στο The Upper House Athens η παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέως και σχεδιαστή μόδας Ερωτόκριτου Κυμιωνή, «Κοσμικό Προσευχητάρι». Η αίθουσα παρέμεινε κατάμεστη για περισσότερες από τρεις ώρες, με το κοινό να συμμετέχει σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και πνευματική εμπειρία.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η ομαδική προσευχή μέσα από απόσπασμα του βιβλίου, το οποίο αφηγήθηκε με έντονο συναίσθημα η Μελίνα Ασλανίδου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ενότητας και σύνδεσης.

Οι εισηγητές της εκδήλωσης πλαισιώθηκαν από εξέχουσες προσωπικότητες – μεταξύ αυτών ο Στέφανος Ξενάκης που ήταν και ο παρουσιαστής της εκδήλωσης.

Ο Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος, η Dr. Βίκυ Μπαφατάκη, η Εύα Ντελιδάκη, ο Παναγιώτης Σεντέρης, ο πάτερ Παντελεήμων Χουλιαράς, ο Φώτης Καρύδας, ο Ευάγγελος Γιαμούρης, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, η Μαρία Νικολάκακη και η Κατερίνα Μαγουνάκη – οι οποίοι με τις τοποθετήσεις τους πρόσθεσαν κύρος και συγκίνηση στη βραδιά.

Επίσης, παρεβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μανίκας, ο Τζώνη Καλημέρης με την σύζυγό του Ελπίδα Ιακωβίδου, η Κατερίνα Θεοχάρη, ο Γιώργος Κούτουλας, η Τζένη Οικονόμου – Ριζου και η Βίκυ Χαντζή.

Ο συγγραφέας δήλωσε ότι το βιβλίο: «Δεν γράφτηκε για να διαβαστεί, αλλά για να αγγίξει ψυχές και να θυμίσει ότι όλοι κουβαλάμε μέσα μας φως». Καθώς και ότι όλο το βιβλίο βασίζεται στις καθημερινές δημόσιες προσευχές του γνωστού σχεδιαστή, με τη νοερά προσευχή που διενργει στα social media.

Σημαντικό μέρος του μηνύματος της εκδήλωσης αποτέλεσε η ανακοίνωση ότι όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν στον οργανισμό «Μανώλη Μαζί Μπορούμε – Σχολή Αγάπης Εαυτού», στηρίζοντας παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θερμές ευχαριστίες προς τους εθελοντές και τους συνεργάτες που συνέβαλαν ανιδιοτελώς στην επιτυχία της.

